Calciomercato Roma, pista Marcao: ultime e retroscena di CM.IT

Marcao del Galatasaray torna nel mirino della Roma. Ecco le ultime informazioni e il retroscena di Calciomercato.it

La Roma vuole rafforzare ancora la difesa. Resiste Smalling, ma c’è da registrare anche il forte interesse per un vecchio obiettivo: Marcao del Galatasaray. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, però, finora hanno lavorato al ‘dossier’ solamente gli intermediari. Non coinvolti, quindi, gli agenti del centrale, ad oggi ancora non contatti dalla dirigenza giallorossa. Circa due anni fa non se ne fece nulla proprio per questo motivo.

In questi giorni i media turchi hanno parlato di un accordo a 15 milioni fra la Roma e la società di Istanbul, ma questa cifra è molto più elevata rispetto all’eventuale budget stanziato dal club targato Friedkin. Per il classe 96 brasiliano, la Roma deve vedersela con il Lione. I francesi trattano da mesi a cifre che si aggirano sugli 8-10 milioni più bonus. Prima dell’affondo decisivo, tuttavia, il club di Aulas deve piazzare altrove uno tra Andersen (nel mirino del Torino) e Denayer che tanto piace al Napoli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Napoli e Roma – ESCLUSIVO: riunione per Nacho