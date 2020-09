Gli agenti di Morata si incontrano a Torino per tentare di definire il futuro di Nacho Fernandez, seguito da Milan, Napoli e Roma

Dopo aver chiuso il passaggio di Alvaro Morata alla Juventus, l’agente dell’attaccante spagnolo, Juanma Lopez, si trova ancora a Torino. In mattinata al ‘J Hotel’, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, è prevista una riunione con Marco Busiello, titolare dell’agenzia First e suo partner per l’Italia, per parlare del futuro di Nacho Fernandez. In uscita dal Real Madrid, il difensore spagnolo ha già espresso il suo gradimento ad un’eventuale esperienza in Serie A. Oltre al Milan e alla Roma, sulle sue tracce è di recente tornato anche il Napoli, che resta in attesa dell’affondo decisivo per Koulibaly.

