Alle prese con l’eventuale cessione di Koulibaly, il Napoli continua a guardarsi attorno per eventuali sostituti e rispunta Nacho

Mancano meno di due settimane alla fine del calciomercato e diverse squadre stanno cercando di sistemare le proprie difese. Dopo aver ricevuto il via libera dal Real Madrid per la cessione, Nacho Fernandez è rientrato nei radar di diverse squadre. Il poliedrico difensore spagnolo vede di buon occhio un trasferimento in Serie A, dove viene monitorato da Milane Roma, ma non solo. L’intermediario e partner per l’Italia di Juanma Lopez, Marco Busiello, continua a lavorare e negli ultimi giorni, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, c’è da registrare un ritorno di fiamma da parte del Napoli. Il club azzurro è ancora in attesa di conoscere il futuro di Koulibaly e il nome di Nacho figura sul taccuino dei possibili sostituti.

