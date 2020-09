L’agente di Denayer conferma: “Interesse del Napoli concreto, ci sono buoni rapporti con gli azzurri”

Il Napoli mette nel mirino Jason Denayer per l’eventuale post Koulibaly. Come raccontato da Calciomercato.it, nelle ultime settimane ci sono stati nuovi contatti con l’entourage del giocatore, che si sono via via intensificati. Intervenuto a “Punto Nuovo Sport Show” su ‘Radio Punto Nuovo’, Jesse De Preters, agente del difensore del Lione, ha di fatto confermato la nostra anticipazione: “Se abbiamo avuto contatti con Giuntoli? Preferisco sempre mantenere le mie relazioni in maniera discreta, ma ad essere onesti, due anni fa, prima che Jason firmasse per il Lione, contattai il Napoli di mia iniziativa per proporlo agli azzurri. Quindi, già all’epoca ebbi contatti con il direttore per presentargli il profilo di Jason, e da allora abbiamo sempre avuto ottimi rapporti con la dirigenza“.

Apertura totale, insomma, al Napoli: “Jason sarebbe entusiasta di giocare con il Napoli, ma è chiaro che l’ultima parola aspetta agli azzurri. Premetto, è ovvio che il ragazzo sia felicissimo al Lione in questo momento, ma viste le sue prestazioni in Champions League ha attirato su di sé l’interesse dei maggiori club europei. Il Lione non è qualificato per le coppe europee la prossima stagione e questo potrebbe condurre tutte le parti a considerare un trasferimento. L’interesse del Napoli comunque esiste ed è concreto. È chiaro, costerà qualcosina in più rispetto a due anni fa… Resta comunque un onore che il calciatore sia sulla lista di club come il Napoli e di altri top club spagnoli. Jason è sempre stato attirato dalla Serie A“.