Genoa in pressing su Ranocchia. Il difensore non rientra nei piani dell’Inter

Il Genoa stringe i tempi per Andrea Ranocchia. Come raccolto da Calciomercato.it, è da poco terminato l’incontro di mercato tra il presidente dei liguri Preziosi e l’entourage del difensore dell’Inter in un noto hotel del centro di Milano. Il difensore non rientra nei piani di Conte ed è in uscita dal club di Suning, con il Genoa in forte pressing per convincerlo ad accettare la destinazione rossoblu e metterlo a disposizione di Maran.