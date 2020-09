Milan, nuovi contatti per Nastasic: il punto di CM.IT

Il club rossonero resta alla ricerca di un centrale. Oggi nuovi incontri

Continuano i contatti tra il Milan e lo Schalke 04 per Nastasic. Il difensore serbo può partire in prestito e rappresenta un’idea low cost per un club, come quello rossonero, a caccia di un valido centrale da consegnare presto a Pioli. Come raccontato, il ds Massara avrebbe preferito un giocatore più giovane ma in assenza di una baby opportunità, i meneghini potrebbero decidere di chiudere nei prossimi giorni per il serbo ex Fiorentina. Nuovi contatti – confermano indiscrezioni di Calciomercato.it – sono previsti anche oggi: l’agente del classe ’93, Fali Ramadani, è infatti a Milano. Sullo sfondo resta Mukiele del Lipsia. Il francese 23enne, molto stimato dal ds Massara, è anche un obiettivo dell’Inter.

