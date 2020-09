Calciomercato Milan, UFFICIALE: Florentino Luis va al Monaco

Florentino Luis passa dal Benifca al Monaco in prestito. Era uno degli obiettivi rossoneri per il centrocampo di Pioli

Alla fine Florentino Luis sceglie la Ligue 1 e si accasa in prestito dal Benfica al Monaco. Il centrocampista portoghese è stato annunciato dalla società monegasca con una nota sul proprio sito ufficiale.

Sfuma dunque uno degli obiettivi del Milan per il centrocampo, che sarà costretto a virare su altri nomi. Su tutti Bakayoko, in orbita rossonera da settimane ma che interessa anche ad altri club in giro per l’Europa. Su tutti il Psg, che però potrebbe mollare la presa dopo i dubbi di Tuchel sull’operazione.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Milan-Bodo Glimt, Pioli: “Ibrahimovic? Speriamo torni presto”

Milan, Ibrahimovic scherza sul Covid: “Cattiva idea”