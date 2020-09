Milan, Ibrahimovic scherza sul Covid: “Cattiva idea”

Zlatan Ibrahimovic affida a Twitter il commento dopo la positività al Covid e non manca di fare ironia: le sue parole

“Una cattiva idea”. Zlatan Ibrahimovic scherza sul Covid e affida il suo commento dopo la positività ai social. Lo svedese è risultato positivo al coronavirus quest’oggi e salterà l’impegno di Europa League. Attualmente in isolamento domiciliare, come da prassi, l’attaccante del Milan su Twitter non ha mancano di dare il suo commento sull’intera vicenda, scherzandoci sopra alla sua maniera. Dopo aver raccontato di essere risultato negativo ieri e positivo oggi, Ibra ha spiegato di non aver avvertito nessun sintomo. Poi la battuta: “Il Covid ha avuto il coraggio di sfidarmi. Una cattiva idea”.

I nuovi tamponi svolti dai rossoneri sono stati necessari dopo la positività di Duarte e in vista del match di questa sera a San Siro. Ora Ibrahimovic dovrà aspettare la guarigione prima di poter rientrare a disposizione di Pioli.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020