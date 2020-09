Calciomercato Milan, accordo totale: addio più vicino

In casa Milan sempre più vicino l’addio di Paqueta: il giocatore avrebbe raggiunto un accordo totale con il Lione

L’avventura di Lucas Paqueta in casa Milan sembra essere sempre più ai titoli di coda. Il brasiliano non rientra nei piani di Pioli e il club rossonero sembra aver deciso di sacrificarlo per avere fondi da investire principalmente su un centrale difensivo, viste le assenze di Romagnoli e Musacchio per infortunio e di Duarte positivo al Covid.

Il centrocampista brasiliano è nel mirino del Lione, che è ad un passo dal chiudere per Facundo Pellistri del Penarol, ma che deve invece effettuare delle cessioni prima di fiondarsi sull’ex Flamengo. I transalpini però sono forti di avere già raggiunto un accordo totale con il giocatore. Lo riferisce ‘Sportmediaset’, che sottolinea come l’intesa tra l’entourage del giocatore e la società francese sia totale. Il Milan però si aspetta una proposta di almeno 20 milioni di euro, ma il Lione dovrà effettuare alcune cessioni prima di poter tentare l’affondo.

