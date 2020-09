Il Lione è sempre più vicino a Facundo Pellistri del Penarol, mentre non si è ancora sbloccata la trattativa per Paqueta

Giungono conferme importanti dalla Francia in merito allo sprint del Lione per Pellistri, anticipato nei giorni scorsi dalla nostra redazione. ‘L’Equipe’ ha, infatti, confermato l’accordo quinquennale con il giocatore, parlando di una trattativa sempre più calda, che potrebbe concludersi nei prossimi giorni. Tutto in stand-by, invece, sul fronte Paqueta. Secondo il quotidiano francese, infatti, prima di effettuare nuove offerte per il mancino del Milan, la dirigenza francese ha la necessità di completare almeno una o due cessioni. Tornando a Pellistri, le ultime indiscrezioni provenienti dall’Uruguay raccontano della volontà del Penarol di poter tenere il fantasista fino a dicembre, magari riottenendolo in prestito proprio dall’OL.

