Milan, UFFICIALE: tegola Pioli, Duarte positivo al Coronavirus

Milan, nuova assenza in difesa per Pioli: Duarte è risultato positivo al Coronavirus. Il difensore è stato posto in quarantena

Il Milan giocherà domani la sfida contro il Bodo/Glimt valida per il terzo turno preliminare di Europa League. Ma Stefano Pioli dovrà fare a meno di Leo Duarte. Il difensore centrale brasiliano è infatti risultato positivo al Coronavirus e posto subito in quarantena. A dare notizia è stato lo stesso Milan, che ha comunicato ufficialmente la positività del brasiliano. Negativo il resto della squadra.

Questo il comunicato del club rossonero:

“AC Milan comunica che il giocatore Léo Duarte è risultato positivo ad un tampone effettuato nella giornata di ieri ed è stato prontamente posto in quarantena a domicilio.

Gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi.

Come previsto dai protocolli vigenti tutto il gruppo verrà nuovamente sottoposto a tampone prima della gara di domani sera contro il Bodø/Glimt e seguirà le misure preventive indicate dalle autorità sanitarie locali”.

