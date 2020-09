Milan-Bodo/Glimt, rossoneri di nuovo in campo nei preliminari di Europa League: la conferenza stampa di Pioli alla vigilia

Dopo la vittoria con lo Shamrock Rovers e il debutto vincente in campionato con il Bologna, il Milan torna subito in campo per il terzo turno preliminare di Europa League. Avversari i norvegesi del Bodo/Glimt, l’obiettivo è ovviamente vincere per arrivare allo spareggio con la vincente di Besiktas-Rio Ave, la prossima settimana, per guadagnarsi la fase a gironi. Il tecnico rossonero Stefano Pioli parla in conferenza stampa alla vigilia, Calciomercato.it seguirà per voi le sue dichiarazioni salienti.

GARA – “Abbiamo tutto da perdere? Al contrario, abbiamo tutto da guadagnare. Sappiamo dell’importanza della gara, la stiamo preparando come fosse una finale. Per gli avversari sarà una partita della vita, a parità di stimoli la qualità può farti vincere la gara. Dobbiamo essere determinati e motivati e giocare con intensità. Troviamo avversari che in 20 partite ufficiali giocate ne hanno vinte 18 e pareggiate 2, per cui abbiamo grande rispetto”.

IBRAHIMOVIC – “Mi ha stupito a Dublino. Nelle ultime amichevoli aveva avuto qualche piccolo acciacco, ma si è fatto trovare pronto sia fisicamente che mentalmente”.

CENTROCAMPO – “Abbiamo quattro centrocampisti in rosa che possono essere interacambiabili”.

MERCATO – “Ho fiducia nelle competenze dell’area tecnica e nelle possibilità di poter migliorare la squadra. Nel reparto difensivo siamo al momento un po’ corti. Vedremo cosa potrà accadere nelle prossime settimane”.

