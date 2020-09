Calciomercato Milan, Bakayoko-Psg: Tuchel dice no

Il Paris Saint-Germain sta pensando all’acquisto di Bakayoko per la mediana, ma Tuchel non sarebbe convinto: crescono le chances per un ritorno al Milan

Prima la qualificazione nella fase a gironi di Europa League, poi gli ultimi tasselli per completare il mercato. Il Milan dovrà prima superare gli impegni sul campo, poi agire di conseguenza su quelli che sono gli obiettivi. E uno degli obiettivi, se i rossoneri dovessero qualificarsi, potrebbe essere un nuovo centrocampista. Con una competizione in più da affrontare e gare da disputare ogni tre giorni, Pioli potrebbe senz’altro aver bisogno di un nuovo innesto in mediana, in particolare per far rifiatare Kessie.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—>clicca qui!

Ecco che da questo punto di vista i nomi sono diversi: da Florentino Luis a Soumare, passando per Zambo Anguissa fino a Tiemoue Bakayoko. E proprio quest’ultimo sembra essere in cima alla lista. Maldini ha sottolineato in passato come il classe 1994 sia nel mirino della dirigenza, ma Bakayoko piace anche ad altri club.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, clamoroso Monza: Galliani ha chiuso per l’ex Milan

Calciomercato Milan, Bakayoko-Psg si complica

Il transalpino di origini ivoriane è stato infatti accostato anche a Paris Saint-Germain e Crystal Palace. Stando a quanto riportato dalla Francia, sembra però complicarsi la pista parigina. Mentre Leonardo è un sostenitore dell’operazione, Tuchel non sembra infatti propenso a dare l’assenso all’arrivo del centrocampista dal Chelsea.

Lo riferisce ‘Le 10 Sport’, che sottolinea come l’allenatore tedesco stia chiedendo alla dirigenza di valutare altri profili. Leonardo vorrebbe dunque provare a convincere il suo allenatore, ma la strada sembra in salita. Bakayoko, dal suo lato, sarebbe felice di trasferirsi a Parigi, che sarebbe l’altra opzione prediletta insieme al ritorno al Milan, che al momento resta la pista più calda.

LEGGI ANCHE >>> Lione, ‘L’Equipe’ conferma anticipazione CM.IT su Pellistri | Paqueta in stand-by