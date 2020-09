Altro colpo incredibile del Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi: arriva in città tra oggi e domani

Il Monza non conosce limiti. Adriano Galliani ha voluto regalare a Berlusconi, ai tifosi brianzoli e a tutta la Serie B un colpo sensazionale. Il dirigente del club neopromosso in cadetteria ha chiuso nella notte per l’ex Milan, che arriverà in città tra oggi e domani. Sembrava un sogno, invece è realtà.