Fali Ramadani, agente e intermediario internazionale, è presente in queste ore nel capoluogo lombardo: tante le trattative in ballo

Il noto agente e intermediario Fali Ramadani, come anticipato da Calciomercato.it, si trova a Milano per diverse operazioni di mercato. Non solo Chiesa, che resta nel mirino della Juventus, ma anche Milenkovic e Nastasic, doppio obiettivo per la difesa del Milan, oltre alle questioni che riguardano Koulibaly e Maksimovic del Napoli.