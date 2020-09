VIDEO CM.IT – Calciomercato Inter, dribbling di Ausilio su Skriniar

Inter, incontro di mercato per Ausilio, che glissa su Skriniar: lo slovacco è sempre nel mirino del Tottenham

Inter sempre al lavoro tra entrate e uscite in questo rush finale della finestra estiva della campagna trasferimenti. Incontro di mercato nel pomeriggio in un hotel del centro di Milano per Piero Ausilio, che all’uscita non ha voluto rilasciare dichiarazioni sulle ultime trattative del club nerazzurro e in particolare sulla possibile uscita in direzione Tottenham di Milan Skriniar. Il sodalizio inglese da qualche giorno è presente a Milano con il Dt Hitchen, senza dimenticare l’arrivo in città anche dell’intermediario Frank Trimboli.

