Christian Eriksen non sembra rientrare nei piani di Antonio Conte: spunta l’ipotesi su uno scambio a sorpresa con un centrocampista

“Tutti possono essere dei valori aggiunti”. Così Antonio Conte ha risposto ad una domanda su Christian Eriksen che, anche in questo precampionato, è sembrato essere non centrale nel progetto di squadra del tecnico salentino. Così non sorprende vedere il nome del danese al centro di varie ipotesi di cessione da parte dell’Inter. In un momento in cui nel calcio (e non solo) le risorse finanziarie scarseggiano, gli scambi possono diventare un’opportunità per rendere la squadra in linea conn le esigenze dell’allenatore.

Così Ilario Di Giovanbattista parla della possibilità di utilizzare Eriksen per arrivare a Ndombele, centrocampista del Tottenham da tempo nel mirino dei nerazzurri. Il direttore di ‘Radio Radio’ ha parlato di una trattativa per lo scambio tra Eriksen e Ndombele: per il danese si tratterebbe di un ritorno agli ‘spurs’ dopo appena sei mesi. Con i londinesi è in piedi anche la trattativa con Skriniar per la quale, sempre secondo quanto affermato da Di Giovanbattista, Marotta si accontenterebbe di 45 milioni di euro.