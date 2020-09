Calciomercato Inter, trattativa aperta col Barcellona per Lautaro Martinez

La telenovela riguardante il futuro di Lautaro Martinez è tornata di moda: per l’attaccante dell’Inter, c’è sempre il Barcellona

Non accennano a placarsi le voci su un possibile addio di Lautaro Martinez all’Inter. Anzi, alla luce della partenza di Luis Suarez, in direzione Atletico Madrid, le indiscrezioni si sono moltiplicate. Il Barcellona è da mesi interessato al ‘Toro’, individuato come l’attaccante ideale per sostituire il ‘Pistolero’ e per convivere al meglio con Leo Messi e Antoine Griezmann. Quando mancano dieci giorni alla fine della sessione estiva del calciomercato, appare difficile ipotizzare un addio del 23enne bomber di Bahia Blanca al club di Suning, ma in questa pazzo 2020 può davvero succedere di tutto. E, secondo il ‘Mundo Deportivo’, la trattativa si sarebbe riaperta nelle scorse ore, proprio in concomitanza con l’addio del bomber uruguaiano al Barça.

I catalani, però, dovranno prima cedere i giocatori ritenuti fuori dal progetto tecnico di Ronald Koeman, come Rafinha, Todibo e Junior Firpo. Solo in questo modo, potrebbero eventualmente tornare all’assalto dell’Inter per Lautaro Martinez. Come detto, però, appare davvero difficile pensare ad un addio del calciatore ai nerazzurri di Antonio Conte nei prossimi giorni, anche perché poi bisognerebbe trovare un sostituto di livello in poco tempo. Vedremo cosa succederà da qui al 5 ottobre, ma in Spagna non mollano la presa su Lautaro Martinez.

