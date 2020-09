Calciomercato Inter, braccio di ferro con Lautaro | Richiesta esosa

Per il calciomercato Inter comincia il braccio di ferro con Lautaro per la questione rinnovo, richiesta esosa dagli agenti

Il Barcellona è interessato a Lautaro Martinez ma non ha affondato il colpo. I catalani ormai da mesi seducono il gioiello argentino ma non trovano l’accordo con l’Inter, che non vuole sciogliere così facilmente il prezioso legame tattico con Lukaku. Dal 6 ottobre, a mercato chiuso, potrebbe dunque iniziare la partita per il rinnovo del Toro. Una sfida che si prevede difficile e insidiosa. Spuntano infatti dettagli sulla trattativa: clicca qui per nuovi aggiornamenti.

Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro: previsto il braccio di ferro

L’Inter, riporta il ‘Corriere dello Sport’, vorrebbe mettere sul tavolo un ingaggio da 5 milioni di euro più bonus a stagione. Nell’incontro avvenuto nei giorni scorsi, però, gli agenti dell’attaccante avrebbero chiarito l’intenzione di considerare Lautaro uno dei migliori elementi della squadra. La richiesta è uno stipendio vicino a quello dei vari Lukaku, Eriksen e Sanchez, ovvero superiore ai 7 milioni. La dirigenza vorrebbe inoltre eliminare la clausola rescissoria. Non sarebbe da escludere, quindi, un braccio di ferro tra le parti. La ‘gara’ del rinnovo sta per iniziare.

