L’Inter e Lautaro hanno fatto le prove generali di rinnovo. L’incontro di ieri è servito per preparare il terreno al possibile prolungamento dell’attaccante argentino

Sono ore calde per il futuro di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, accostato per diverso tempo al Barcellona, nella mattinata di ieri è stato avvicinato con forza al Real Madrid, prima della secca smentita da parte degli spagnoli. L’Inter intanto dal canto suo ha incontrato in sede ieri in sede gli agenti di Lautaro, Beto Yaque e Rolando Zarate, che hanno nettamente smentito un imminente addio: “Solo visita di cortesia. Barcellona e Real? No, è dell’Inter”. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, caccia al rinnovo di Lautaro Martinez: le cifre

Come evidenziato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ l’incontro, descritto dai contorni sereni, è servito a preparare il terreno per il possibile rinnovo dell’attaccante nerazzurro, che l’Inter vorrebbe intavolare al termine della sessione di trasferimenti. Si è trattato di un passaggio necessario per riannodare i fili in quanto la società e l’entourage del ragazzo non si vedevano fisicamente dallo scorso inverno. Vista la mancanza di offerte concrete ad oggi, le parti hanno approfittato per imbastire un discorso sul rinnovo di contratto. Dal punto di vista delle cifre l’Inter non vorrebbe andare oltre i 5 milioni di stipendio base, mentre l’entourage dell’attaccante si aspetta invece un trattamento intorno ai 7 milioni netti, non lontano da Lukaku ed Eriksen. Il punto d’incontro potrebbe essere dunque intorno ai 6 e la promessa di gestire una cospicua percentuale dei diritti d’immagine. In questo contesto non va del tutto escluso un nuovo affondo del Barcellona anche se in questo momento i segnali non vanno assolutamente in questa direzione come testimonia anche il fatto che la società milanese non sia a caccia di attaccanti.

