Calciomercato Inter, Barcellona su Lukaku | Clamoroso retroscena

Trentaquattro gol, sei assist e innumerevoli giocate di alto spessore in cinquantasei presenze totali. Romelu Lukaku ha vissuto una prima stagione da protagonista con la maglia dell’Inter. Prestazioni esaltanti e messaggi positivi dentro e fuori dal campo. Un leader al servizio del gruppo e di Conte, che fortemente lo ha voluto un anno fa. Le sue prestazioni, però, non sono passate inosservate in ambito europeo. Giunge infatti un clamoroso retroscena di mercato sull’interesse del Barcellona: clicca qui per nuovi dettagli.

Calciomercato Inter, Barcellona su Lukaku: i dettagli

Da poco approdato sulla panchina del Barça, Ronald Koeman, informa ‘Post United’, avrebbe chiesto l’acquisto di Lukaku alla sua dirigenza. La notizia, secondo ‘Mundo Deportivo’, è stata poi confermata, ma il profilo del belga sarebbe stato scartato dai catalani. Non per motivi tecnici ma economici, considerate le difficoltà economiche causate dalla pandemia in atto. Per Lukaku, a meno di impensabili sorprese, è quindi prevista un’altra annata da protagonista in nerazzurro.

