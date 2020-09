Antonio Conte vorrebbe rinforzare la propria rosa con un altro calciatore di esperienza anche in attacco. Si pensa di nuovo a Llorente

Il mercato dell’Inter sembra ormai modellarsi sempre di più sulle richieste di Antonio Conte che preferisce calciatori con un grosso bagaglio di esperienza per ridurre il gap con la concorrenza. Dopo l’arrivo di Kolarov in fascia la strategia nerazzurra potrebbe andare ancora una volta in quella direzione anche per l’attacco e nello specifico per il ruolo di vice-Lukaku. Come sottolineato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’ oltre al sempre gradito Olivier Giroud, che sembra però avere la Juventus in cima ai suoi pensieri, rispunta anche Fernando Llorente. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Gli arrivi di Osimhen e Petagna oltre alla presenza in rosa di Mertens chiudono di fatto ogni possibile spazio al centravanti spagnolo del Napoli che potrebbe anche valutare l’addio. Si tratterebbe di una soluzione low cost e gradita ad Antonio Conte dal punto di vista tecnico, oltre a godere anche dell’apprezzamento di Beppe Marotta. Con un piccolo indennizzo al club partenopeo potrebbe essere proprio Llorente il colpo in attacco dell’Inter.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, doppio sì per i nerazzurri: altro colpo in arrivo

Calciomercato Inter, accordo totale Barcellona-Vidal