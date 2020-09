Calciomercato Inter, i nerazzurri ottengono il sì da Emerson Palmieri e Marcos Alonso: uno dei due arriverà dal Chelsea, la situazione

L’Inter sta per abbracciare Vidal, ma non intende certo concludere il suo mercato in entrata con il cileno. Altri rinforzi previsti per Antonio Conte, con vista in particolare sulla fascia sinistra dove arriverà un innesto di spessore. La ‘Gazzetta dello Sport’ fa il punto della situazione sui discorsi avviati con il Chelsea, dove interessano sia Emerson Palmieri che Marcos Alonso. I nerazzurri hanno ottenuto il sì da entrambi i giocatori, uno dei due entro fine mercato arriverà. Conte preferirebbe tra i due lo spagnolo, al momento c’è una situazione di attesa. I Blues hanno per ora detto di no ad operazioni in prestito con diritto di riscatto, ma da qui a fine mercato le cose cambieranno. Per ora le trattative non si sbloccano per la temporanea indisponibilità del nuovo acquisto Chilwell, ma quando quest’ultimo sarà arruolabile una cessione sarà inevitabile.

