Calciomercato Inter, retroscena sull’affare Vidal | Spunta il rifiuto

Retroscena per il calciomercato Inter sull’affare Vidal, spunta il rifiuto al ‘Trofeo Gamper’

Inter e Barcellona hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Vidal in nerazzurro. La notizia è stata anticipata da Calciomercato.it nei giorni scorsi e trova ormai conferme da più fonti. Si tratta di una cifra intorno al milione di euro più bonus difficili da raggiungere, per arrivare a 7/8 milioni, replicando la formula già adottata per l’addio di Rakitic. In attesa che il giocatore viaggi verso Milano, giungono però ulteriori retroscena sui contatti tra le due dirigenze: clicca qui per nuovi dettagli.

Calciomercato Inter, retroscena sull’affare Vidal: i dettagli

Nei discorsi tra Inter e Barcellona, riporta ‘Tuttosport’, era emerso pure un invito ai nerazzurri per partecipare alla 55ª edizione del Trofeo Joan Gamper. Da Milano, però, è arrivato un gentile rifiuto per evitare eventuali rischi sanitari. Il classico appuntamento del precampionato, quindi, i catalani lo giocheranno contro l’Elche. Per l’approdo in città di Vidal, infine, bisognerà attendere ancora pochi giorni.

