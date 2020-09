VIDEO CM.IT – Calciomercato Inter, colpo per il futuro | Visite e firma

Visite mediche completate con l’Inter per Darian Males, baby attaccante svizzero prelevato dal Lucerna

L’Inter chiude il colpo Darian Males. Il giovane attaccante svizzero classe 2001 è sbarcato a Milano per sostenere le visite mediche, prima della firma sul contratto con il club nerazzurro. Dopo la prima parte dell’iter medico svolta questa mattina alla clinica Humanitas di Rozzano, Males ha raggiunto nel pomeriggio il CONI dove ha completato i controlli sostenendo l’idoneità sportiva. Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità da parte dell’Inter.

Il 19enne giocatore arriva dal Lucerna per circa 4 milioni di euro più bonus e potrebbe essere girato in prestito al Genoa per un’operazione in sinergia con il sodalizio ligure. Sul nazionale elvetico Under 19 c’era anche l’interesse in Serie A di Juventus e Atalanta.

🎥 #Inter – Visite mediche completate al CONI con l'idoneità sportiva per Darian #Males. Il 19enne attaccante svizzero, prelevato dal Lucerna, sarà ufficializzato nelle prossime ore e potrebbe essere girato al #Genoa 📲 @calciomercatoit #CMITmercato pic.twitter.com/7vsRqRckZa — Giorgio Musso (@GiokerMusso) September 15, 2020

