Calciomercato Inter, Godin ‘blocca’ Vidal | I dettagli

La cessione di Godin al Cagliari starebbe bloccando l’arrivo di Vidal all’Inter. Cancellato il volo per Milano: tutti i dettagli

Sono ore decisive in casa Inter per l’arrivo di Arturo Vidal. Come raccontato da Calciomercato.it, c’è l’accordo con il Barcellona sull’indennizzo da versare per il centrocampista cileno. Tuttavia, stando a quanto riportato da Moises Llorens di ‘ESPN’, l’affare è al momento bloccato dalla cessione di Godin. Il corrispondente da Barcellona riferisce che il trasferimento del difensore al Cagliari si sta complicando, ed è la chiave per sbloccare il colpo Vidal. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Tra Inter e Barça, insomma, è già tutto fatto, ma il club nerazzurro deve prima liberarsi dell’ex Atletico Madrid. Secondo il giornalista, inoltre, tutto si è fermato. Ma non solo. Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, Vidal era pronto a partire per Milano ma il volo privato è stato cancellato quando il giocatore si trovava già nell’aeroporto di El Prat. La causa sarebbe indicata in alcune questioni fiscali che al momento bloccano l’Inter. Un ‘giallo’ in piena regola, dunque, dalla Spagna. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore.

