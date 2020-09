Inter-Lugano, subito tegola per Conte | Infortunio per Barella

Nicolò Barella è uscito per infortunio nell’amichevole contro il Lugano. Ecco le sue condizioni

Antonio Conte perde Nicolò Barella nella prima amichevole della nuova stagione dell’Inter contro il Lugano. Dopo appena 20 minuti, infatti, il centrocampista nerazzurro è uscito per infortunio, più precisamente per una forte contusione alla spalla e al braccio destro. Si attendono ora gli esami strumentali e aggiornamenti da parte del club nerazzurro. L’Inter esordirà in campionato il prossimo 26 settembre, contro la Fiorentina di Iachini. Fiato sospeso, dunque, per Conte in vista dell’inizio della nuova stagione. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

VIDEO CM.IT | Calciomercato Inter, colpo per il futuro | Visite e firma

Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: Milik più vicino | Oggi vertice Paratici-Pantak per il via libera