Calciomercato Inter, i due motivi per cui Lautaro non andrà al Barcellona!

Lautaro Martinez, centravanti dell’Inter di Antonio Conte, dovrebbe restare in maglia nerazzurra alla fine di questa insolita finestra di calciomercato di settembre

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, sarebbero due i motivi per cui Lautaro Martinez, centravanti argentino dell’Inter di Antonio Conte, non dovrebbe lasciare Appiano Gentile per approdare al Camp Nou in questa sessione di calciomercato.

Il primo è legato alla mancata cessione, da parte del Barcellona di Bartomeu, degli esuberi che garantirebbero al club una base economica forte per tentare l’assalto. Il secondo è invece dato dall’assenza di ricambi per l’Inter, nel caso in cui Lautaro dovesse essere ceduto. La Beneamata infatti, con la partenza del numero 10, rischierebbe di non trovare un attaccante di livello in questi ultimi giorni di mercato.

