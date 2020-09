Calciomercato Milan, Commisso respinge l’offerta per Milenkovic | I dettagli

Il Milan ci prova per Milenkovic, ma il presidente Commisso respinge al mittente la proposta. E Gazidis spera nella cessione di Paqueta

C’è bisogno di un difensore al Milan e l’obiettivo numero 1 rimane sempre Milenkovic della Fiorentina. Per lui sono stati offerti 20 milioni di euro, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, ma il patron dei viola Rocco Commisso avrebbe respinto la proposta giudicata troppo bassa.

Occorre uno sforzo maggiore per arrivare al serbo quindi. Ecco perché, oltre a vagliare Nastasic, Fofana del Saint-Etienne e Ayer del Celtic, i rossoneri attendono soprattutto di riuscire a cedere Paqueta, magari al Lione che sembra essere la compagine più interessata anche grazie all’estimatore Juninho Pernambucano.

In questo modo, il Milan avrebbe i fondi necessari per tentare l’affondo decisivo con la Fiorentina, che dal canto suo starebbe valutando sia Fazio che Lyanco per la difesa. Sembrano i pezzi sparsi di un puzzle, in attesa di incastro.

