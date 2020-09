Calciomercato Milan, ESCLUSIVO: nuovi contatti per Alderete

Il Milan è a caccia di un difensore centrale e, oltre al nome di Nastasic, spunta un vecchio obiettivo: Omar Alderete del Basilea

Continua il casting del Milan per il nuovo difensore centrale, che dovrà dare manforte ai vari Romagnoli, Kjaer e Gabbia. Oltre al nome di Matija Nastasic dello Schalke 04, per il quale proseguono i contatti con l’agente Fali Ramadani, torna di moda in casa rossonera un nome già circolato nei mesi scorsi. Stando, infatti, a quanto raccolto da Calciomercato.it, il Milan è tornato a bussare alla porta per Omar Alderete. Nuovi contatti tra le parti per il 23enne difensore paraguaiano del Basilea, sotto contratto con gli svizzeri fino al 2023. Un calciatore polivalente che potrebbe fare al caso di Pioli, visto che può giostrare sia al centro che sulla fascia sinistra di difesa, per far respirare Theo Hernandez. Allo stato attuale, è bene specificare, non sono stati mossi passi concreti, ma c’è da registrare solo una nuova richiesta di informazioni per capire i numeri di questa eventuale operazione. Vi terremo aggiornati.

