Calciomercato Milan, Hauge strega il Diavolo: si chiude!

Il Milan è pronto a chiudere per Jens-Petter Hauge. L’attaccante del Bodo/Glimt si è messo in luce ieri a San Siro, stregando la dirigenza rossonera

Colpo di fulmine tra il Milan e Jens-Petter Hauge. Il club rossonero è rimasto stregato dal giovane attaccante del Bodo/Glimt che tanto bene ha fatto ieri sera a San Siro, nel match valevole per il terzo turno preliminare di Europa League.

Il classe 1999 si è messo in mostra, servendo l’assist per il primo gol per Junker, e poi con una splendida rete che ha messo paura ai rossoneri.

Per gli osservatori del Milan il nome di Hauge non è certo una novità ma la grande prestazione a San Siro – come riporta Sky Sport – avrebbe spinto il club a provare a portare a casa il giocatore fin da subito. L’intenzione sarebbe quella di chiudere entro 48 ore per anticipare la concorrenza importante. L’affare dovrebbe andare in porto per 4 milioni di euro.

