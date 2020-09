Calciomercato Milan, dalla Francia: negoziati con il Tottenham per Aurier

Il Milan non molla la pista Aurier: dalla Francia parlano di contatti tra il club rossonero e il Tottenham per il terzino ivoriano

Nelle ultime settimane la pista sembra essersi piuttosto raffreddata, ma il nome di Serge Aurier resta un profilo gradito in casa Milan. E dalla Francia sottolineano come il club rossonero abbia avviato contatti con il Tottenham per portare in rossonero il terzino ivoriano.

Al momento l’esigenza della dirigenza è rappresentata da un centrale, con i colloqui in corso per Nastasic. L’emittente transalpina ‘Rmc Sport’ sottolinea però come il Milan stia pensando seriamente ad Aurier e siano in corso negoziati con il Tottenham, con il club rossonero che punta ad un acquisto a titolo definitivo. Mourinho sarebbe pronto a dare l’ok alla cessione: il portoghese preferirebbe infatti il neo-acquisto Doherty all’ex Psg.

