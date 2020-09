Alla ricerca di un centrocampista, i Gunners avrebbero contattato i rossoneri per proporre uno scambio alla pari, Juve spettatrice interessata

Alla ricerca di un centrocampista di spessore, l’Arsenal ha fissato in Aouar e Thomas le proprie prioritarie, senza perdere tuttavia di vista altre soluzioni. In attesa di conoscere il futuro di Torreira, per cui le squadre italiane restano ancora in corsa, i Gunners hanno sondato il terreno anche per alcuni profili di Serie A. In passato, ad esempio, si è parlato di Diawara, ma secondo quanto riportato da ‘calciomercatoweb.it‘, di recente ci sarebbe stato anche un ritorno di fiamma per Kessie.

Calciomercato Juve e Milan, Bellerin per Kessie: la risposta

Il club londinese per arrivare all’ex centrocampista dell’Atalanta avrebbe proposto uno scambio con Hector Bellerin. Pur cercando rinforzi sulla fascia destra in caso di partenza di uno tra Calabria o Conti, la dirigenza rossonera ha declinato la proposta arrivata tramite alcuni intermediari, lasciando così in corsa la Juventus per l’esterno spagnolo.

