Calciomercato, Roma e Fiorentina su Torreira. C'è anche l'Atletico Madrid

Lucas Torreira, centrocampista dell’Arsenal, è al centro di un vero e proprio intrigo di mercato: Roma, Fiorentina, Torino e Atletico Madrid sono sulle sue tracce

Continua a tenere banco il futuro di Lucas Torreira. Il centrocampista e l’Arsenal sono pronte a separarsi, a determinate condizioni. E i club interessati non mancano: Roma, Fiorentina, Torino e Atletico Madrid sono segnalati sulle sue tracce. Nelle scorse ore, si è parlato di un accordo trovato tra il club spagnolo e l’entourage del calciatore. Stando, però, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, Roma e Fiorentina restano in corsa per l’ex regista della Sampdoria, col Torino sullo sfondo. Al momento, il calciatore non ha ancora preso una decisione e sta riflettendo sulle proposte che gli sono arrivate. Entro breve tempo, dovrà sciogliere le riserve e decidere quale sarà la sua prossima squadra, con i ‘Gunners’ che vorrebbero ricavare da questa operazione una cifra vicina ai 30 milioni di euro (prestito con diritto/obbligo di riscatto).

