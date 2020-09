Sfida italiana per Torreira dell’Arsenal, disegnata la strategia vincente per il colpo di calciomercato

Come anticipato da Calciomercato.it, in Serie A Torreira fa gola a Roma, Torino e Fiorentina. L’ex Sampdoria, messo ai margini del progetto tecnico, avrebbe voglia di tornare nel campionato nostrano, ma a frenare gli entusiasmi sono le ingenti richieste degli inglesi, vicine ai 25 milioni di euro. Così, riporta ‘Tuttosport’, la Fiorentina starebbe puntando sul trascorrere del tempo come arma decisiva: più si avvicinerà la data di chiusura del mercato più potrebbero aprirsi gli spiragli per il colpaccio. Torreira resta dunque in attesa di scoprire la sua prossima destinazione. L’Italia lo aspetta. Clicca qui per ulteriori novità

