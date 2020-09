Calciomercato, UFFICIALE: Godin lascia l’Inter e passa al Cagliari

Colpo per il Cagliari, che ufficializza l’arrivo di Diego Godin dall’Inter. I sardi si legano all’ex Atletico Madrid fino al 30 giugno 2023

Dopo giorni di trattative, ora è anche ufficiale: il Cagliari ha annunciato l’acquisto di Diego Godin. L’ex difensore dell’Atletico Madrid, ha lasciato quindi l’Inter dopo appena un anno, nonostante negli ultimi mesi della passata stagione avesse guadagnato sempre più spazio a suon di ottime prestazioni.

Il club sardo gli ha dato il benvenuto con un lungo comunicato che esalta le sue caratteristiche: “Classe innata, combattività, voglia di vincere. Spiccate doti di leadership, trascinante carisma: con Godín il Cagliari acquisisce un elemento di assoluto spessore internazionale, uno dei più forti difensori centrali, eccezionale nel gioco aereo, perentorio nei contrasti e nell’anticipo, autentico regista del reparto arretrato. La Sardegna nel destino: “el Faraón”, che prosegue la lunga tradizione di calciatori uruguaiani in rossoblù, è sposato con Sofia, figlia dell’amato ex centrocampista Pepe Herrera, nata proprio a Cagliari. Benvenuto in famiglia, Diego!”. Il difensore si lega ai colori rossoblù fino al 30 giugno 2023.

