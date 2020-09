Calciomercato Inter, cessione Skriniar | Offerta aumentata

Il calciomercato Inter valuta la cessione di Skriniar, il Tottenham può aumentare l’offerta

Dopo il blitz a Milano dei giorni scorsi, il Tottenham resta attivo per Milan Skriniar. Il difensore è in uscita dall’Inter ma viene valutato almeno 50 milioni di euro, cifra importante che nessuna pretendente ha finora raggiunto. I nerazzurri starebbero aspettando una proposta ufficiale nelle prossime ore, quando gli ‘Spurs’ potrebbero aumentare le cifre: clicca qui per nuovi dettagli.

Calciomercato Inter, il Tottenham resta su Skriniar: le ultime

In casa Inter, sono ore calde per la cessione di Skriniar. Il Tottenham sperava di non doversi spingere oltre i 35 milioni ma, riporta il ‘Corriere dello Sport’, con l’aggiunta di una serie di bonus potrebbe davvero avvicinarsi alle richieste nerazzurre. E’ proprio sulle cifre dell’eventuale operazione che si gioca la partita. Sono dunque ore importanti per il futuro della retroguardia interista, che intanto valuta anche nomi in entrata: Smalling, Milenkovic e Kabak i profili vagliati da Marotta e Ausilio.

