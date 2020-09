Difesa da registrare per l’Inter e Marotta cerca un rinforzo per Conte: la carta Vecino potrebbe aprire la porta ad un nuovo obiettivo

Tre gol incassati nella prima uscita ufficiale della stagione. L’Inter ha mostrato di dover registrare ancora qualcosa in difesa dove Conte ha schierato Kolarov nei tre centrali, insieme a D’Ambrosio e Bastoni, considerata l’assenza di de Vrij e Skriniar che sembrerebbe essere fuori dal progetto. Marotta e Ausilio stanno scandagliando il mercato alla ricerca di un’opportunità per regalare un nuovo difensore al tecnico salentino. Si è parlato molto di Maksimovic, così come di Smalling.

Un’occasione potrebbe diventare Nikola Maksimovic: il difensore serbo non ha ancora rinnovato il contratto con il Napoli, in scadenza nel 2021. Proprio gli azzurri sono in trattativa con l’Inter per Matias Vecino. Le due società potrebbero così provare ad imbastire uno scambio per far quadrare le esigenze dei due allenatori. Maksimovic potrebbe rappresentare il profilo giusto non solo dal punto di vista economico, ma anche da quello tattico: il meglio lo ha, infatti, dato al Torino con la difesa a tre. Un’opzione quindi che magari potrebbe diventare concreta negli ultimi giorni di mercato.