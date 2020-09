Inter-Fiorentina, Conte ed Eriksen nel mirino: “Imbarazzante!”

Inizia la stagione dell’Inter di Antonio Conte. Per la prima partita contro la Fiorentina, il tecnico rilancia Eriksen e lascia in panchina Hakimi

Inizio in salita per l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri sono andati sotto subito contro la Fiorentina per una rete di Kouame. Nel mirino dei tifosi sono così finite le scelte del tecnico, che a sorpresa ha rilanciato Perisic, lasciando fuori Hakimi, ed Eriksen. Il danese non sta piacendo per nulla ai sostenitori nerazzurri che si sono letteralmente scatenati.

Ecco alcuni tweet dei tifosi dell’Inter, Conte ed Eriksen nel mirino:

Serve qualcosa di più davanti, Eriksen è qualcosa di completamente avulso dalla gara, Young sembra fuori forma e Lautaro poco concentrato. Bisogna crescere. #amala — Simone Maccaferri (@s_maccaferri) September 26, 2020

Ma mettere in campo Brozovic, Perisic e Eriksen per Conte equivale ad una protesta? #InterFiorentina — Giovanni🔴⚫ (@Iamsilvergdb) September 26, 2020

Visto adesso la formazione dell Inter

Conte vuole farsi esonerare #InterFiorentina — Il Prof.(PersonaggioInventato) (@EmilioPolverin4) September 26, 2020