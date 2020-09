Calciomercato Milan e Inter, futuro Milenkovic: l’annuncio della Fiorentina

La Fiorentina non esclude l’addio di Milenkovic. Gli ultimi giorni di calciomercato potrebbero essere quelli decisivi per la cessione

La Fiorentina potrebbe essere la squadra protagonista degli ultimi giorni del calciomercato. I viola potrebbero salutare Federico Chiesa, Nikola Milenkovic e Pezzella, che piacciono a Juventus, Inter e Milan.

I tre calciatori sono accomunati da un contratto in scadenza il 30 giugno 2022. Contratti che non sembrano voler rinnovare. In pole per l’italiano sembra esserci il club bianconero. Sul difensore è forte l’interesse delle due milanesi. L’argentino, invece, è un pupillo di Stefano Pioli.

Dopo aver parlato di Federico Chiesa, Rocco Commisso – intervenuto ai microfoni di Sky Sport – ha parlato così di Milenkovic: “Fino ad oggi tutti rimangono. Domani non lo so, domani non so nemmeno se sarò vivo.”.

