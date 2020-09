Ultimi tasselli da riempire per le big di Serie A. Da Emerson Palmieri e Chiesa al sogno Kante: i possibili colpi di Juventus, Inter e non solo

In un botta e risposta del tutto casuale ma che sa già di lotta scudetto, l’Inter ha appena ufficializzato l’acquisto di Arturo Vidal, mentre la Juventus annuncerà nelle prossime ore il ritorno di Alvaro Morata. Senza dubbio due dei colpi più importanti di questa sessione di calciomercato, che sta per entrare nella sua fase conclusiva. Mancano ormai meno di due settimane alla chiusura delle trattative con diversi tasselli ancora da sistemare anche per le big di Serie A: da Emerson Palmieri e Chiesa al sogno Kanté, ecco i possibili ultimi colpi per Juventus, Inter, Milan e non solo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, obiettivi Emerson Palmieri e Kean: le ultime

Risolta la ‘telenovela’ attaccante, la Juve si concentra ora sulle ultime uscite. Come raccontato da Calciomercato.it, Luca Pellegrini partirà nuovamente in prestito con il Genoa che è al momento in pole position. Decisivo per il futuro del laterale classe 1999 è stato il summit degli scorsi giorni con Mino Raiola, anticipato proprio dalla nostra redazione. Nell’incontro si è anche parlato di Moise Kean: c’è la disponibilità al ritorno da parte dell’attaccante, ma non l’accordo con l’Everton sul trasferimento. Dopo l’investimento da circa 28 milioni di euro della scorsa estate, infatti, i ‘Toffees’ vogliono cedere il giocatore a titolo definitivo, o in prestito oneroso con obbligo di riscatto, mentre la Juve punta al prestito (anche biennale) con solo diritto di riscatto. La trattativa prosegue e ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi giorni.

Tornando a Pellegrini, la sua partenza – e quella sempre probabile di De Sciglio – permetterebbe al club bianconero di affondare per Emerson Palmieri. L’esterno italo-brasiliano è in uscita dal Chelsea e la Juventus è balzata in pole per riportare l’ex Roma in Italia. Infine, in uscita resta da risolvere la situazione legata a Sami Khedira: il centrocampista tedesco è fuori dal nuovo progetto di Pirlo e continua a trattare la risoluzione con la dirigenza.

Calciomercato Inter, sogno Kante (quasi) impossibile | Milan a caccia di un difensore

Ultimi tasselli anche in casa Inter: nelle ultime ore il club nerazzurro ha salutato Godin, che passa al Cagliari, e accolto ufficialmente Vidal, fortemente voluto da Antonio Conte dopo l’esperienza condivisa insieme alla Juventus. Oltre al difensore uruguaiano, sempre sul fronte uscite nella giornata di ieri la dirigenza ha anche incontrato l’agente di Salcedo e la Spal per il prestito di Esposito. L’ultimo grande sogno di Conte resta N’Golo Kante, un’operazione attualmente impossibile per costi (oltre 50 milioni) se non attraverso almeno cessioni piuttosto importanti di big come Skriniar o Brozovic.

Al Milan di Pioli manca invece un difensore: nelle ultime ore è spuntato il nome di Nastasic, ex Fiorentina attualmente in forza allo Schalke 04. Ma il club rossonero continua a monitorare anche le situazioni di Milenkovic e Pezzella: come raccontato da Calciomercato.it, la trattativa per il prolungamento contrattuale del capitano viola è, allo stato attuale, ferma. Più difficile arrivare a Milenkovic, per il quale la Fiorentina chiede almeno 40 milioni di euro. Infine, con Bakayoko ancora in stand-by e sempre più lontano, resta vivo l’interesse per Marc Roca, centrocampista dell’Espanyol seguito anche da Napoli e Atletico Madrid. Non sono dunque esclusi nuovi colpi in entrata in casa rossonera.

