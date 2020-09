La Juventus accoglie il ritorno di Alvaro Morata, stamane al J-Medical per sostenere le visite mediche di rito

Inizia la seconda esperienza juventina di Alvaro Morata. L’attaccante proveniente dall’Atletico Madrid stamane si è presentato al J-Medical per iniziare le consuete visite mediche. Lo spagnolo ha salutato brevemente i tifosi che chiedevano fotografie e autografi: “Ciao, mi piacerebbe ma non posso. Oggi non posso”. Sarà lui il bomber tanto voluto dal tecnico Andrea Pirlo. Come anticipato da Calciomercato.it, ieri è stato trovato l’accordo tra le parti: Morata arriva alla Juventus con la formula del prestito oneroso da 10 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 40 milioni, più bonus, più opzione per il rinnovo del prestito. Clicca qui per nuovi dettagli.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, conferme su Allegri | Le ultime di CM.IT

Calciomercato Juventus, summit con Raiola | Non solo Kean: ultime CM.IT