Calciomercato Juventus, Pellegrini verso il Genoa: le ultime di CM.IT

Luca Pellegrini si avvicina al Genoa: il giocatore è stato escluso dai convocati della Juventus per ragioni di calciomercato, non per problemi fisici

Nessun infortunio per Luca Pellegrini. L’esterno sinistro è stato escluso dalla lista dei convocati della Juventus per motivazioni di mercato. In lizza per un posto da titolare con De Sciglio dopo l’infortunio di Alex Sandro, l’ex Roma non prenderà parte alla sfida di questa sera contro la Sampdoria a causa del pressing del Genoa.

Atalanta, Fiorentina e Parma. Decisiva per il futuro dell’ex Cagliari è stata la riunione delle scorse ore tra il suo agente Mino Raiola e la dirigenza bianconera, Secondo quanto appreso da Calciomercato.it , il club rossoblu è attualmente in pole position per il 21enne romano, che è stato cercato anche da. Decisiva per il futuro dell’ex Cagliari è stata la riunione delle scorse ore tra il suo agentee la dirigenza bianconera, anticipato proprio dalla nostra redazione.

L’agente voleva maggiori garanzie di titolarità e quindi ha spinto per una soluzione che potesse garantirgli più spazi, nonostante la Vecchia Signora volesse trattenere il giocatore come vice Alex Sandro. Richiesto direttamente da Maran, il calciatore è pronto al trasferimento in prestito.

! Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: