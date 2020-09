In vista dell’esordio ufficiale sulla panchina della Juventus, Pirlo ha diramato i convocati per la partita con la Sampdoria

La Juventus è pronta ad iniziare il proprio campionato, alla ricerca del decimo scudetto consecutivo. Una gara che, comunque vada, sarà storica: la partita con la Sampdoria di questa sera, infatti, sarà l’esordio di Andrea Pirlo in Serie A in veste di allenatore. Il tecnico bresciano ha diramato la lista dei convocati dei bianconeri per la sfida contro i blucerchiati. Nei giocatori della Juventus presenti questa sera spicca un’assenza, quella di Luca Pellegrini: il terzino ex Roma non sarà nemmeno in panchina all’Allianz Stadium, il suo è un nome caldo in chiave mercato. In particolare, per Pellegrini sembra esserci un forte interessamento del Genoa: ieri Raiola, agente dell’esterno, ha incontrato la dirigenza bianconera. Ecco la lista di convocati della Juventus.

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

DIFENSORI: De Sciglio, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Demiral, Frabotta

CENTROCAMPISTI: Arthur, Ramsey, McKennie, Rabiot, Bentancur, Portanova, Nicolussi Caviglia, Kulusevski

ATTACCANTI: Cristiano Ronaldo, Douglas Costa, Vrioni

