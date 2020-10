Calciomercato Napoli, ESCLUSIVO: rinnovo Gattuso, intesa ad un passo

Grandi passi avanti nella trattativa per il rinnovo di Gennaro Gattuso con il Napoli: intesa vicina anche sulle penali

Napoli–Gattuso sempre più vicini. Oggi, ulteriore riavvicinamento nell’incontro tra il tecnico, il patron Aurelio De Laurentiis ed il ds Cristiano Giuntoli. Dalle parti filtra un “fortissimo avvicinamento” dopo il meeting odierno. Gattuso ha, per il momento, il contratto in scadenza 2021, ma nei prossimi giorni potrebbe arrivare la ratifica per il prolungamento fino al 2023. L’ingaggio di Gattuso sarà sensibilmente migliorato: inoltre, c’è stato un sensibile avvicinamento sulla questione delle penali. Non dovrebbero esser annullate, ma saranno fortemente ribassate, rispetto alle iniziali idee della dirigenza partenopea.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, ESCLUSIVO: De Laurentiis incontra gli agenti di Milik