Incontro a Castel Volturno tra Aurelio De Laurentiis e gli agenti di Arkadiusz Milik: possibile la cessione a gennaio per il polacco

Incontro in corso a Castel Volturno tra gli agenti di Arkadiusz Milik e Aurelio De Laurentiis. Il club e l’entourage del polacco faranno il punto della situazione a poco meno di un mese dalla chiusura del calciomercato, terminato senza trovare una nuova destinazione per l’ex Ajax, fuori dal progetto di Gattuso.

LEGGI ANCHE >>> Real Sociedad-Napoli, De Laurentiis esalta Gattuso

Il Napoli ha tenuto fede alla parola data nei mesi scorsi ed ha lasciato l’attaccante ai margini della squadra, ma l’intenzione è quella di trovare una soluzione positiva per tutte le parti in causa a gennaio. Sono diversi, infatti, i club disposti a tornare alla carica per la punta. Andrà compreso, peró, quali saranno le richieste del partron partenopeo per una cessione nel mercato invernale, a pochi mesi della naturale scadenza del contratto del giocatore. Oggi, quindi, si metteranno le basi per le trattative delle prossime settimane con le squadre interessate, che giá si sono fatte vive negli ultimi giorni.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Real Sociedad-Napoli, Gattuso: “Ecco cosa mi ha detto Insigne” | Poi glissa sul rinnovo

Europa League, il Napoli vince in Spagna | Flop Roma col Cska Sofia