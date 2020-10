Europa League, il Napoli vince in Spagna | Flop Roma col Cska Sofia

Termina la settimana europea delle squadre italiane con la vittoria del Napoli e il pari della Roma

Vittoria del Napoli sul campo della Real Sociedad per 0-1. Decisivo il gol di Matteo Politano al 56′: tre punti molto importanti per i ragazzi di Gattuso dopo la sconfitta in casa contro l’AZ Alkmaar. Da segnalare l’espulsione di Victor Osimhen per doppio giallo e l’infortunio di Insigne. I partenopei salgono a tre punti in classifica.

Pareggio invece per la Roma a reti bianche contro il CSKA Sofia. La squadra bulgara si è difesa con le unghie e con i denti all’Olimpico, che hanno sbagliato diversi gol con Dzeko e Mayoral. I giallorossi salgono comunque a 4 punti in classifica, a pari merito con il Cluj in vetta alla classifica.

