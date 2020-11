Calciomercato Napoli, ESCLUSIVO: sondaggi per l’ex Bayern Monaco

Nome nuovo in ottica calciomercato Napoli. Il club di De Laurentiis è interessato a Kohn per la corsia sinistra di Gattuso

La sconfitta casalinga contro il Sassuolo ha messo in evidenza una delle lacune della rosa del Napoli. Visti i costanti problemi fisici di Ghoulam, manca un ricambio a sinistra per Mario Rui, con il tecnico Gattuso costretto ad adattare Hysaj sulla corsia opposta alla sua. A tal proposito, secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il Ds dei partenopei Giuntoli è interessato a Derrick Kohn, terzino sinistro di origini ghanesi classe 1999 nel giro delle nazionali giovanili della Germania. Per ora ci sono stati dei sondaggi esplorativi e non è stata ancora imbastita una vera trattativa per l’esterno del Willem II, cresciuto nel Bayern Monaco e nell’Amburgo. Gli scout azzurri continueranno a monitorare la sua situazione.

