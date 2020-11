Calciomercato Napoli, rinnovo Gattuso: trovata l’intesa | I dettagli

C’è l’intesa tra Gattuso e il Napoli: il rinnovo è oramai vicino all’ufficialità

Tutto definito per il rinnovo di Gennaro Gattuso con il Napoli: la sconfitta con il Sassuolo è solo un passo falso nel percorso di crescita che il tecnico calabrese ha avviato con i partenopei e Aurelio De Laurentiis vuole riconoscere il lavoro dell’ex allenatore del Milan. Gattuso non voleva un contratto troppo lungo e per questo si è trovata un’intesa per un biennale, fino al 2023, come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi.

Stando a quanto riportato dal giornalista Rai Ciro Venerato ai microfoni della ‘Domenica Sportiva’, Gattuso andrà a percepire 2,25 milioni di euro a stagione per il primo anno e 2,75 il secondo anno: un totale di 5 milioni netti, bonus esclusi. Al suo staff verrà assicurato un aumento del 15-20%. Per quanto riguarda la parte variabile dell’accordo, il tecnico riceverà 400 mila euro, mentre 110 mila verranno corrisposti al Napoli per questioni di sponsor e diritti d’immagine relativi a due aziende di abbigliamento.

Mario Petillo

