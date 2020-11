Juventus-Napoli, udienza per il ricorso azzurro: c’è la data

Juventus-Napoli, c’è la data per il ricorso del club azzurro contro la sconfitta per 3-0 a tavolino e il -1 in classifica

A distanza di un mese, la vittoria per 3-0 a tavolino della Juventus contro il Napoli e il relativo -1 in classifica per gli azzurri stanno pesando nell’attuale classifica del campionato. I partenopei hanno però presentato ricorso e sono sicuri di riuscire a far valere le loro ragioni, provando la sussistenza della forza maggiore. Il ‘Corriere dello Sport’ spiega che il ricorso presentato da De Laurentiis sarà discusso in Corte d’Appello Sportiva il 9 novembre. Discussione e sentenza avverranno in un solo giorno. In caso di verdetto negativo per il Napoli, De Laurentiis presenterà ulteriore ricorso al Collegio di Garanzia per lo Sport.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Serie A, Spezia-Juventus | Pirlo in conferenza: novità su De Ligt, Dybala e Bonucci

Napoli-Sassuolo, Caputo out: la situazione